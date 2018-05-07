شرطة بابل تعتقل تاجرا للمخدرات وسط الحلة

2018/05/07 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – واع اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، بأن قوة أمنية اعتقلت شخصا يتاجر بالحبوب المخدرة خلال عملية أمنية نفذتها وسط الحلة.وقال ضابط شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدم عمار النداوي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن “قوة تابعة للشعبة بالتنسيق مع مفارز أمن افراد بابل داهمت صباح اليوم دارا في منطقة ابو […]

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