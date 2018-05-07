العثور على قنابر طائرات في بادية السماوة بمحافظة المثنى

2018/05/07 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني ، الاثنين، بالعثور على قنابر طائرات خلال عمليات المسح في بادية السماوة بمحافظة المثنى.

وقال المصدر لـوكالة / المعلومة /، ان “فرق معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة لدفاع المدني أجرت عمليات مسح في الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن البادية الجنوبية لمحافظة المثنى”.

وأضاف انه “تم العثور على قنابر طائرات بأوزان تصل الى 750 رطل (قرابة الـ300 كغم)”، مشيرا الى انه “تم رفع تلك القنابر تمهيدا لإتلافها في وقت لاحق”.انتهى25و

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