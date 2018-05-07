2018/05/07 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع بحث وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، اليوم الاثنين، مع ملك الاردن عبد الله الثاني في عمان، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمَل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترَك.وذكر بيان للخارجية تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان الجعفري “قدم شكر وتقدير العراق لمواقف المملكة المشرفة والداعمة بمختلف المجالات، خصوصاً في مجال الحرب ضد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجعفري يبحث مع ملك الاردن التعاون المشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجعفري يبحث مع ملك الاردن التعاون المشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).