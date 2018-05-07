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الجعفري يبحث مع ملك الاردن التعاون المشترك
2018/05/07 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع بحث وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، اليوم الاثنين، مع ملك الاردن عبد الله الثاني في عمان، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمَل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترَك.

وذكر بيان للخارجية تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان الجعفري “قدم شكر وتقدير العراق لمواقف المملكة المشرفة والداعمة بمختلف المجالات، خصوصاً في مجال الحرب ضد […]

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