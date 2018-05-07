انترنت مجاني في الجامعات العراقية

2018/05/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة كشفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن السعي الى تأمين خدمة الانترنيت مجاناً في الجامعات العراقية.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه اليوم انه” تسعى الى تأمين خدمة الانترنت المجاني للجامعات العراقية في بغداد والمحافظات كافة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة باستخدام الواي فاي للارتقاء بخدمات […]

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