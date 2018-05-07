مسلحون مجهولون يفجرون منزل “مختار محلة” غربي الرمادي

2018/05/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / الانبار…

أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الاثنين، بأن مسلحين مجهولين فجّروا منزل مختار محلة غرب الرمادي.

وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة /، إن “مسلحين مجهولين تمكنوا , اليوم , من وضع عدد من العبوات الناسفة والمواد المتفجرة حول منزل أحد مختاري منطقة العواصل التابعة لناحية الوفاء غربي مدينة الرمادي، ومن ثم تفجيرها عن بعد دون وقوع اي اصابات بشرية”.

وأضف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان”الانفجار الحق اضرارا مادية بالمنزل المستهدف”، مبينا ان” المنزل لم يكن مشغولا لحظة تفجيره ، كما سارعت القوات الامنية الى اغلاق كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث”.

وبين ان “فرقة معالجة المتفجرات قامت بعملية تفتيش واسعة النطاق في المنطقة المذكورة تحسبا من وجود عبوات ناسفة معدة للتفجير موضوعة بالقرب من المنزل المستهدف”.انتهى/ 12أ

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