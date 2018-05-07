2018/05/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يستعد الاعلامي تامر شلتوت لإطلاق أحدث برنامج من تقديمه خلال ايام شهر رمضان الكريم ،البرنامج بعنوان “من سيعرف الإفيه”،وهو برعاية شركة IGI ضمن حملة الكنافة الرمضانية ،البرنامج تدور فكرته حول الكشف عن ملوك الإفيهات للأفلام في مصر بشكل كوميدي،فإذا كان لدى الشخص مَلكة حفظ الإفهات من الافلام ويريد أن يلعب ويشترك في البرنامج يقوم بإرسال رسالة عبر السوشيال ميديا لصفحة El Konafa حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 مايووسيتم التواصل معه.

وفي إطار اخر يقدم تامر شلتوت برنامج “صاحب الخير” في رمضان المقبل على إذاعة ميجا إف إم في موسمه الثاني ويقوم بتسجيل حلقاته حاليا ويرئيس تحريره شيرين بكر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تامر شلتوت يستعد لتقديم برنامج من سيعرف الافيه في رمضان) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تامر شلتوت يستعد لتقديم برنامج من سيعرف الافيه في رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).