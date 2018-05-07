تعاون شبابي روسي سوري يبصر النور قريبا

2018/05/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائما كانت ومازالت ترتفع شعارات بناء الإنسان، الذي يشكل عماد بناء أي أمة ومجتمع وهذا الإنسان بطبيعة الحال يمر بمراحل عمرية تختلف العطاءات فيها من مرحلة غلى أخرى حتى نهاية حياته .

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