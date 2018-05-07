الولايات المتحدة والسعودية تواصلان حربهما النفطية علي إيران

2018/05/07 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وعلي هامش تفقده للمعرض الدولي الثالث والعشرين لصناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات اليوم الإثنين اشار زماني نيا إلي أن المسؤولين السعوديين يسعون من خلال طرح بعض التخفيضات والبرامج المختلفة إلي الإستحواذ علي أسواق النفط الخاصة بإيران.ولفت إلي أن السعودية أطلقت منافسة غير شريفة ضد إيران إلا أن معدلات صادرات النفط الإيراني خلال الأشهر الأخيرة تشير إلي عدم تمكن السعودية من تحقيق إنجاز في هذا المجال.وحول احتمال عودة الحظر وخروج الولايات المتحدة من الإتفاق النووي قال زماني نيا: ما دامت الأوضاع المتعلقة بالإتفاق النووي مستمرة بشكل صحيح فإن هذا الإتفاق سيكون معتمدا بالنسبة لصناعة النفط الإيرانية وفي غير ذلك فإن هذا الإتفاق لا معني له بالنسبة لهذه الصناعة.وقال انه في حال عودة الحظر بل وفي أسوا الظروف فإن أوضاع صناعة النفط الإيرانية ستعود إلي العام 2013 والتي كانت شركة النفط الوطنيه تقدم أداءً جيداً رغم تلك الظروف.انتهي ** ا ح ** 1718

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