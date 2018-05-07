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العراق يشتري أكثر من 300 ألف طن من القمح المحلي
2018/05/07 | 18:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اقتصاد

منذ 2018-05-07 الساعة 18:21 (بتوقيت بغداد)

بغداد- موازين نيوز

اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، أكثر من 300 ألف طن من القمح المحلي، منذ بداية الموسم الحالي.

وقال مدير الشركة نعيم المكصوصي، إن "معدلات الشراء كانت بطيئة في البداية، لكن الوتيرة تتسارع ولدينا أكثر من 300 ألف طن".

وأشار المكصوصي، في تصريحات لـ"رويترز"، إلى توقعات وزارة التجارة العراقية بإنتاج 3.7 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

وتوقع المكصوصي في وقت سابق، إنتاج ما لا يقل عن 2.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم 2018.

وحدد العراق، في نهاية مارس الماضي ، أسعار شراء القمح المحلي لموسم 2018.

ومنعت الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية، التابعة لوزارة التجارة، في أبريل الماضي، استلام القمح المستورد أو المحلي المصبوغ بأي نسبة خلال الموسم التسويقي لعام 2018.

ويشتري العراق القمح من مناشئ أمريكية وكندية واسترالية ، من خلال مناقصات عامةانتهى29/ح

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