انطلاق العمليات الناظورية في مستشفى المسيب العام

2018/05/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل – واع اعلنت مديرية صحة محافظة بابل، اليوم الاثنين، انطلاق العمليات الناظورية لأول مرة في مستشفى المسيب العام.وقال مدير عام الصحة نورس الكسبي لوكالة الانباء العراقية (واع) ان ” انطلاق العمليات الناظورية لأول مرة في مستشفى القضاء سيضيف خدمة طبية وعلاجية جديدة لابنائه تغنيهم عن البحث عنها في مستشفيات المحافظة “، مبينا ان” […]

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