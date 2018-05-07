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انطلاق العمليات الناظورية في مستشفى المسيب العام
2018/05/07 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بابل – واع اعلنت مديرية صحة محافظة بابل، اليوم الاثنين، انطلاق العمليات الناظورية لأول مرة في مستشفى المسيب العام.

وقال مدير عام الصحة نورس الكسبي لوكالة الانباء العراقية (واع) ان ” انطلاق العمليات الناظورية لأول مرة في مستشفى القضاء سيضيف خدمة طبية وعلاجية جديدة لابنائه تغنيهم عن البحث عنها في مستشفيات المحافظة “، مبينا ان” […]

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