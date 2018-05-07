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القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات شمالي بغداد
2018/05/07 | 18:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة تمتهن بيع المخدرات شمالي بغداد.

ونقل مركز الإعلام الأمني في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه عن اللواء سعد معن القول ان ” مديرية مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على عصابة مكونة […]

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