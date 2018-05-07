2018/05/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على عصابة تمتهن بيع المخدرات شمالي بغداد.ونقل مركز الإعلام الأمني في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه عن اللواء سعد معن القول ان ” مديرية مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القت القبض على عصابة مكونة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).