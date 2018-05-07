أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالتنصل من الاتفاق حول اللاجئين

2018/05/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بخرق التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين، مشيرا إلى أن بروكسل سلمت فقط 1 مليار يورو إلى أنقرة، بدلا من 6 مليارات موعودة.وقال أردوغان في خطاب ألقاه بمدينة إسطنبول: “تركيا، بغض النظر عن أنها تشغل المرتبة الـ17 في قائمة الاقتصادات العالمية، تتصدر قائمة الدول التي […]

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