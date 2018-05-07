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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري : من أولويات تحالف الفتح بناء دولة قوية واعادة هيبتها

7 مايو, 2018 | 6:17 م - عدد القراءات: 26 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

اكد رئيس تحالف الفتح “هادي العامري” اليوم الاثنين، أن مناطق العاصمة بغداد عانت وتحملت الارهاب والاهمال والتقصير الخدمي والصحي، فيما شدد أن مشروعه القادم هو التغيير والاصلاح الجذري للبلاد.

وقال “العامري” في كلمة خلال احتفالية للتحالف أمام نصب الشهيد وسط بغداد، وحسب بيان اصدره مكتبه الاعلامي وتلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، إن “مناطق العاصمة بغداد عانت وتحملت الارهاب والاهمال والتقصير الخدمي والصحي”، مشيرا الى أن “من أولويات تحالف الفتح بناء دولة قوية واعادة هيبتها ومحاربة الفساد الذي نخر مؤسساتها”.

واضاف “العامري” أن “القوات الامنية والحشد الشعبي لهم الدور المهم والمميز في بسط الامن والاستقرار بالعراق”، مؤكدا “سنولي أهمية كبيرة وخاصة لرعاية عوائل الشهداء والجرحى”.

وبين “العامري” سنولي أهمية خاصة لسكنة المناطق العشوائية، وايجاد السكن المناسب للمواطن العراقي”، مشيرا الى أن “عودة النازحين لمناطق سكناهم أمانة في أعناق تحالف الفتح”.

وتابع “العامري”نسعى لمحاربة نظام المحاصصة والفوارق الطبقية، والقضاء على كل امتيازات المسؤولين، وسنبذل كل جهودنا للاهتمام بالشباب الذين ارخصوا دماءهم للدفاع عن البلاد، وسنفتح المجال للاستثمارات الداخلية والخارجية في البلاد والعناية بالقطاع الخاص، وسنقوم بتوطيد العلاقات الخارجية للعراق مع دول العالم”، مشددا أن “مشروعنا القادم هو التغيير والاصلاح الجذري للبلاد”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية الخاصة بعضوية مجلس النواب بدورته الرابعة في الثاني عشر من آيار الحالي.

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