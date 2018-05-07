2018/05/07 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/مفوضية حقوق الانسان تنشر 600 مراقب لمراقبة الانتخابات

07/05/2018 18:33:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/بغداد/ل.ع

أعلن عضوالمفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي ،اليوم الاثنين، عن نشر ٦٠٠ مراقب في عموم العراق لمراقبة العملية الانتخابية.

وذكر الغراوي في تصريح لـ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن"المفوضية العليا لحقوق الانسان نشرت 600 مراقب في عموم انحاء العراق لمراقبة عمليات الاقتراع" مؤكدا أن "المفوضية تراقب عن كثب سير العملية الانتخابية مع مفوضية الإنتخابات ولم نؤشر أي نفوذ لتزوير الإنتخابات المقبلة.

وأضاف الغراوي، أن "مفوضية حقوق الإنسان أشرت بعض المخالفات في مخيمات النزوح من خلال شراء بطاقات النازحين من قبل بعض المرشحين"

ولفت إلى أن "المفوضية ستصدر تقريرها بشأن التصويت الخاص والعام عقب انتهاء الإنتخابات، مؤكدا أن تصريحات البعض بتزوير الانتخابات مجرد تكهنات وفقاعات إعلامية

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