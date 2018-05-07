2018/05/07 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: يواصل سهم "آبل" الصعود القياسي خلال تعاملات اليوم الإثنين، متجهاً لتسجيل أكبر مكاسب مدتها 6 أيام في 9 سنوات.

وبحلول الساعة 4:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "آبل" بنسبة تزيد عن 2% ليصل إلى 187.60 دولار، لتسجل أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق.

وفي حالة تمكن سهم الشركة الأمريكية من الإغلاق في النطاق الأخضر فيكون بذلك الصعود السادس على التوالي وهي أكبر موجة مكاسب منذ أكبر مكاسب لمدة 6 جلسات المنتهية في 1 سبتمبر 2017.

كما تتجه المكاسب نحو 15.3% خلال الجلسات الستة، وهو ما قد يمثل أكبر مكاسب خلال 6 جلسات منذ 17 مارس 2009.

وربح سهم "آبل" نحو 11% منذ الإفصاح عن نتائج أعمال الشركة المصنعة لهواتف "آيفون" المالية عن الربع الأول من 2018.

وأعلنت الشركة الأمريكية والمصنعة لأجهزة "آيفون" عن نتائج أعمال إيجابية، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات في الفترة من يناير حتى مارس 2018 تقديرات المحللين.

ومنذ أن أعلن الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" شراء 75 مليون سهم في شركة "آبل" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، والسهم يسجل مستويات قياسية.

وكان رئيس شركة "بيركشاير هاثواي" وصف شركة "آبل" بأنها ثاني أكثر الشركات ربحية في الولايات المتحدة.

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