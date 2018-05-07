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بالفيديو..مدافع الجوية: مباراتنا مع العهد اللبناني ستكون الحاسمة
2018/05/07 | 18:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو..مدافع الجوية: مباراتنا مع العهد اللبناني ستكون الحاسمة

[أين-بغداد]اكد مدافع فريق القوة الجوية سامح سعيد، اليوم الاثنين، ان مباراتنا امام العهد اللبناني غدا الثلاثاء ستكون الحاسمة.

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