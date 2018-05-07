المباشرة بتسليم مبالغ الفلاحين لمحصول الحنطة

2018/05/07 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع اعلن رئيس اللجنة الزراعية في مجلس محافظة النجف الاشرف هاشم الكرعاوي، اليوم الاثنين، مباشرة السايلوات في المحافظة بتسلم محصول الحنطة لهذا الموسم.وبين الكرعاوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) ان “المزارعين باشروا بتسليم محاصيل الحنطة وبنوعيات جيدة الى السايلوات ووصلت كميات المحصول المسوقة لغاية الان 23 الف طن”.مؤكدا “تسليم مبالغ […]

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