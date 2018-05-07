2018/05/07 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو ذكرت جهات رقابية، الاثنين، عن تسجيل ضرر بالمال العامِّ بأكثر من مليار و500 مليون دينارٍ في محافظة ديالى، وعلى اثرها صدر حكمٍ غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحقِّ من محافظ ديالى الأسبق.وكشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ كلٍّ من محافظ ديالى الأسبق (عبد الناصر المُنتصر بالله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالسجن سبع سنوات بحق المحافظة الاسبق.. ديالى؛ ضبط ضرر بالمال العامِّ بأكثر من مليار و500 مليون دينارٍ) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالسجن سبع سنوات بحق المحافظة الاسبق.. ديالى؛ ضبط ضرر بالمال العامِّ بأكثر من مليار و500 مليون دينارٍ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).