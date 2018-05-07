الجماعة الاسلامية: لن نتحالف مع أحزاب السلطة بعد الانتخابات

2018/05/07 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

أكد النائب عن الجماعة الإسلامية أحمد الحاج رشيد , الاثنين, عدم نية حزبه الائتلاف مع أحزاب السلطة الحاكمة في إقليم كردستان.

وقال رشيد في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “الأحزاب الحاكمة اتبعت في نهج حكمها الكثير من الاخطاء والهفوات وهذه أثرت على تقدم الحياة السياسية والاقتصادية في إقليم كردستان”.

وأضاف، “لم نفكر حتى الان الائتلاف مع البارتي والوطني الكردستاني، بسبب عدم اعترافهم بالخطأ الجسيم طيلة حكمهما في الإقليم، فضلاً عن غياب الشفافية في حكمهم للشعب الكردي إضافة الى تعطيل البرلمان في اربيل بشكل متعمد وقطع مرتبات الموظفين دون أي سبب او ذنب”.

وطالب رشيد, الاحزاب الحاكمة بـ” عدم الضغط على المواطنين في قضية الانتخابات وأن يفسحوا المجال للطبقة السياسية الأخرى للمشاركة في القرار السياسي والحكومي”.انتهى/ 25

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