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مدرب فلسطين: العراق يمتلك منشات رياضية عالمية ومباراتنا يوم غد لاتخلوا من الصعوبة
2018/05/07 | 18:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

 قدم المدرب الجزائري نور الدين ولد علي ، الذي يشرف على تدريب منتخب فلسطين، ، شكره وتقديره الى جميع القائمين على الرياضة في العراق، وخصوصا في محافظة البصرة، على حسن الاستقبال.

وقال ولد علي، في المؤتمر الصحفي المشترك، ان الامور الفنية يجب ان تخرج بالمباراة بصورة جيدة بغية الاستفادة منها، ومعالجة الاخطاء […]

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