2018/05/07 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع اعلنت مدينة الطب، اليوم الاثنين، استعدادها لافتتاح وحدة الجلطة الدماغية الوعائية.وذكر بيان لوزارة الصحة ورد الى وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه ان “مدير عام دائرة مدينة الطب حسن محمد التميمي أشرف ميدانيا على المراحل النهائية لاستحداث وحدة الجلطة الدماغية في مستشفى بغداد التعليمي وبحضور عدد من الاطباء”.واضاف أن “هذه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة الطب تستعد لافتتاح وحدة الجلطة الدماغية الوعائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة الطب تستعد لافتتاح وحدة الجلطة الدماغية الوعائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).