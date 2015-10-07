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مدينة الطب تستعد لافتتاح وحدة الجلطة الدماغية الوعائية
2018/05/07 | 19:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد ـ واع اعلنت مدينة الطب، اليوم الاثنين، استعدادها لافتتاح وحدة الجلطة الدماغية الوعائية.

وذكر بيان لوزارة الصحة ورد الى وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه ان “مدير عام دائرة مدينة الطب حسن محمد التميمي أشرف ميدانيا على المراحل النهائية لاستحداث وحدة الجلطة الدماغية في مستشفى بغداد التعليمي وبحضور عدد من الاطباء”.

واضاف أن “هذه […]

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