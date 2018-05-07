2018/05/07 | 19:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاعلام الامني: ضبط كدس للصواريخ و العبوات في بيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/07 | 19:05.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: ضبط كدس للصواريخ و العبوات في بيجي) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: ضبط كدس للصواريخ و العبوات في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: ضبط كدس للصواريخ و العبوات في بيجي) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: ضبط كدس للصواريخ و العبوات في بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).