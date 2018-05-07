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القضاء: قاتل المرشح فاروق زرزور هو نجله
2018/05/07 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أمنيّة

منذ 2018-05-07 الساعة 19:56 (بتوقيت بغداد)

بغداد- موازين نيوز

اكد مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، ان جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زروزور جنائية و لا تتصل بالجرائم الإرهابية.

وقال المتحدث باسم السلطة القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، ان "التحقيقات الأولية للجريمة التي اودت بحياة المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور المرشح والعضو في التجمع المدني كشفت عدم صلتها بالجرائم الإرهابية".

وأضاف، أن "الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية"، مؤكدا أن "نجل الضحية اعترف بقتله اباه لاسباب تتعلق بخلافات عائلية".انتهى29/ح

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