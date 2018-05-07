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بيرقدار: مقتل المرشح فاروق زرزور جنائي بعد إعتراف نجله بقتله لاسباب عائلية
2018/05/07 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الاثنين، ان "جريمة" مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور جنائية "ولا تتصل بالجرائم الإرهابية".وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى أن "الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية"، مؤكدا أن "نجل الضحية اعترف بقتله اباه لاسباب تتعلق بخلافات عائلية".

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