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النوري: جناح داعش السياسي بدأ يتحرك للتشويش على الحشد في الانتخابات
2018/05/07 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:ذكر القيادي في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، ان جناح داعش السياسي بدأ يتحرك للتشويش على رجال الحشد المشاركين بالانتخابات ومهاجمتهم.وقال النوري لـ"الغد برس"، ان "الحشد الشعبي بدأ يتعرض الى هجمات منظمة من جديد في الفترة الحالية ما قبل الانتخابات بهدف تغيير قناعة الناخبين".

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واضاف ان "الفاسدين والفاشلين والمهزومين بعد هزيمة داعش جيشوا مرة اخرى جيوشهم الالكترونية للنيل من الحشد ورجاله"، مشيرا الى ان "هؤلاء يعتقدون ان لا مكان لهم في السياسة في ظل وجود الحشد الشعبي".ولفت الى انه "بالفعل بدأ جناح داعش السياسي يتحرك للتشويش على الحشد ورجال الحشد المشاركين في الانتخابات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النوري: جناح داعش السياسي بدأ يتحرك للتشويش على الحشد في الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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