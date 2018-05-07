مقاتلات أمريكية تبدأ غارات ضد داعش في سوريا من البحر المتوسط

2018/05/07 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت قوة هجومية تابعة للبحرية الأمريكية، تقودها حاملة الطائرات هاري إس.



ترومان، شن غارات في الثالث من مايو/أيار على تنظيم داعش في سوريا مواصلة مهام يقوم بها تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

وانضمت هذه القوة للأسطول السادس الأمريكي في 18 إبريل، بعد نحو أسبوع من شن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا غارات جوية استهدفت ما وصفته دول غربية بأنها منشآت أسلحة كيماوية سورية.

وقالت البحرية الأمريكية، إن نشر هذه القوة الهجومية كان مقررا لدعم شركائها في التحالف وحلف شمال الأطلسي ولحماية المصالح الأمنية الأمريكية.

وقال الكابتن نيكولاس ديينا، قائد ترومان، “بدأنا عمليات قتالية لدعم عملية العزم الصلب”، مشيرا إلى عملية بدأها التحالف في عام 2014 ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

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