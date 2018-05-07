الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالصور : جانب من استقبال جثمان الفقيد الشيخ كريم الخاقاني في كربلاء
2018/05/07 | 20:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : جانب من استقبال جثمان الفقيد الشيخ كريم الخاقاني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور : جانب من استقبال جثمان الفقيد الشيخ كريم الخاقاني في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).


كامل التفاصيل في: نحن الخبر ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ 55 نائبا بالكنيست يوافقون "مبدئيا" على قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين
⋙ تمديد فترة تسلم بطاقات  الناخب الالكترونية الى يوم الخميس المقبل
⋙ العملات الإلكترونية تخسر 36 مليار دولار في 24 ساعة
⋙ النفط تعلن توقيع عقد مع شركة Bp لتطوير حقول كركوك
⋙ المفوضية تمهل 12 مرشحاً حتى الاربعاء لتقديم وثائق تثبت شهاداتهم الدراسية
بالفيديو والصور
⋙ فيديوجراف- أقوى الدبابات الشبح على مستوى العالم
⋙ فيديو – المنتخب السعودي يزور المرضى المنومين بإسبانيا
⋙ بالصور..  الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتقدم جموع المشيعين للفقيد الشيخ كريم الخاقاني
الأكثر شيوعا