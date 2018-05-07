2018/05/07 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور : جانب من استقبال جثمان الفقيد الشيخ كريم الخاقاني في كربلاء) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور : جانب من استقبال جثمان الفقيد الشيخ كريم الخاقاني في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).