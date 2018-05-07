ماركا تكذب راموس وكلامه عن ميسي

2018/05/07 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – كشفت صحيفة ماركا الاسبانية ان شركة الإنتاج Mediapro المسئولة عن اخراج المباريات في الليغا هي الوحيدة التي بامكانها استخدام لقطات الفيديو في النفق المؤدي للملعب وأنها أكدت أنه لا توجد أي صور لميسي والحكم معاً لتكذب بذلك تصريح راموس بشأن تأثير ميسي على الحكم وانفعاله عليه في النفق المؤدي لغرف الملابس .

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