التشكيل – كالديرون في هجوم الإسماعيلي وصلاح يحرس عرين الزمالك

2018/05/07 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أعلن كلاً من المديرين الفنيين لنادي الزمالك والإسماعيلي، تشكيل فريقيهما لمباراة الليلة في كلاسيكو الكرة المصرية، في قبل نهائي كأس مصر على ملعب برج العرب.

وقرر خالد جلال المدير الفني للزمالك الاعتماد على كابونجو كاسونجو في هجوم القلعة البيضاء، ويعاونه في خط الوسط الهجومي الثنائي محمد عنتر ويوف أوباما، بينما يحرس عرين الفارس الأبيض الحارس عمر صلاح.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمي: عمر صلاح.

خط الدفاع: معروف يوسف – محمود الونش – محمود علاء – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – عبد الله جمعة – محمد عنتر.

خط الهجوم: كابونجو.

وعلى الجانب الآخر، قرر بيدرو المدير الفني للدراويش الاعتماد على على خماسي في وسط الملعب، مكون من حسني عبد ربه وعماد حمدي وإبراهيم حسن، بينما يقود كالديرون خط هجوم الإسماعيلي منفرداً.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: باهر المحمدي – بافور – محمود متولي – بهاء مجدي.

خط الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – إبراهيم حسن – محمد فتحي – محمد صادق.

خط الهجوم: كالديرون.





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