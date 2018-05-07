الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة: البيشمركة تاج على رؤس الجميع
2018/05/07 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة، ان الـ 12 من آيار هو الوقت الذي نقول فيه لهذه السلطة كفى، مؤكدا ان البيشمركة تاج على رؤس الجميع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة: البيشمركة تاج على رؤس الجميع) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة: البيشمركة تاج على رؤس الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ 55 نائبا بالكنيست يوافقون "مبدئيا" على قانون خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين
⋙ تمديد فترة تسلم بطاقات  الناخب الالكترونية الى يوم الخميس المقبل
⋙ العملات الإلكترونية تخسر 36 مليار دولار في 24 ساعة
⋙ النفط تعلن توقيع عقد مع شركة Bp لتطوير حقول كركوك
⋙ المفوضية تمهل 12 مرشحاً حتى الاربعاء لتقديم وثائق تثبت شهاداتهم الدراسية
بالفيديو والصور
⋙ فيديوجراف- أقوى الدبابات الشبح على مستوى العالم
⋙ فيديو – المنتخب السعودي يزور المرضى المنومين بإسبانيا
⋙ بالصور..  الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتقدم جموع المشيعين للفقيد الشيخ كريم الخاقاني
الأكثر شيوعا