الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة: البيشمركة تاج على رؤس الجميع

2018/05/07 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور برهم صالح رئيس تحالف الديمقراطية والعدالة، ان الـ 12 من آيار هو الوقت الذي نقول فيه لهذه السلطة كفى، مؤكدا ان البيشمركة تاج على رؤس الجميع.

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