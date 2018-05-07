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باسم قاسم يرجح استبعاد واضافة لاعبين لمنتخب الاسود
2018/05/07 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد تمنى مدرب المنتخب العراقي، باسم قاسم، ان تكون المباراة الودية بين العراق وفلسطين، يوم غد الثلاثاء، بمستوى المنتخبين، مبينا امكانية استبعاد واضافة لاعبين لمنتخب الاسود.

وقال باسم قاسم في المؤتمر الصحفي، اليوم الإثنين، بمدينة البصرة، انه “نلتقي مرة أخرى في البصرة العزيزة ونرحب بأشقائنا الفلسطينيين وأتمنى أن تكون المباراة بمستوى المنتخبين”.

وأكمل، […]

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