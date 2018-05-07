الاتحاد الاوربي يكشف عن هوية حكم نهائي دوري الابطال

2018/05/07 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” اليوم الاثنين، عن هوية حكم نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر في الـ26 من الشهر الجاري في العاصمة الأوكرانية كييف، بين ريال مدريد وليفربول.ووقع الاختيار على الحكم الصربي ميلوراد مازيتش (45 عاما)، ويساعده مواطناه ميلوفان ريستيتش وداليبور ديوردييفيتش.وتقلَّد مازيتش الشارة الدولية عام 2009، وسبق له […]

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