وزير النفط: العام الجاري سيشهد توقيع عقد استثمار غاز نهر بن عمر في البصرة

2018/05/07 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط جبار اللعيبي، الاثنين، عن وصول المفاوضات مع الشركة الامريكية الخاصة باستثمار غاز نهر بن عمر في محافظة البصرة إلى مراحلها الاخيرة.

وقال اللعيبي في تصريح صحفي ان "المفاوضات مع الشركة بلغت المراحل النهائية إلا ان التأخير يعود الى التفاوت في وجهات النظر بين الطرفين منوها الى وجود بديل اخر في حال لم يتم الاتفاق مع الشركة.

واضاف أن العام الجاري سيشهد توقيع عقد استثمار غاز نهر بن عمر".

واشار اللعيبي الى "توجه الوزارة الجاد في استثمار جميع الغاز المصاحب لاستخراج النفط من الحقول"

وبين ان "وزارة النفط تحرق يومياً 1.5 مليون دولار من الغاز غير المستثمر، كما عد بقاء ذلك الغاز دون استثماره بالكارثة لما لحرقه من تأثير بيئي".

واكد وزير النفط ان نهاية عام 2021 سيشهد اخماد آخر شعلة من الغاز في البصرة.



انتهى/ ع

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