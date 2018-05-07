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الكشف عن رسائل خبيثة على “واتس آب” توقف التطبيق وتعطل هاتف الأندرويد
2018/05/07 | 20:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة…

كشفت تقارير حديثة, الاثنين, عن رسائل خبيثة على واتس آب توقف التطبيق وتعطّل هاتف الأندرويد.

وتحتوي هذه الرسائل النصية على رموز خفية، وعند ضغط مستخدم واتس آب على جزء من أي من الرسالتين، تتوسع الرموز وتتحكم كلياً في واتس آب ونظام التشغيل أندرويد، مما يؤدي إلى تعطل التطبيق أو الهاتف.

وذكر موقع “Phonearnea” الهندي في تقرير أطلعت عليه وكالة/ المعلومة/ إن “الرسالة الأولى تنص على عبارة بسيطة، وهي “هذا أمر مثير للاهتمام للغاية” مع وجود الرمز الضاحك الباكي، فالرموز المخفية موجودة بين الرموز التعبيرية وعلامة الاقتباس”.

وأضاف التقرير, ان “الرسالة الثانية تسأل المستخدم ماذا سيحدث إذا قام بالضغط فوق نقطة سوداء موجودة بالرسالة، إذ تقول الرسالة: “إذا لمست هذه النقطة السوداء، فسيتم تعليق تطبيق واتس آب”، وهو الأمر الذي يشجع المستخدمين على الضغط للتأكد من الخدعة”.

ولم يعلن واتس آب عن أي حل لهذه المشكلة حتى الآن، لكن من المتوقع أن يستغرق الأمر بضعة أيام على الأكثر حتى يتم الكشف عن طريقة لإصلاح الثغرة.

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