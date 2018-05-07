العراق يوقع عقداً لتطوير حقل نفطي في متنازع عليها

2018/05/07 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤول في قطاع النفط العراقي، اليوم الاثنين، إن شركة نفط الشمال الحكومية وقعت اتفاقا مع شركة "بي بي" لتطوير حقل في محافظة كركوك، المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وأبلغ المسؤول رويترز أن الاتفاق جرى توقيعه في مدينة البصرة جنوب العراق.

يشار الى ان حكومة اقليم كوردستان اقترحت اليوم على الحكومة الاتحادية في بغداد تصدير نفط كركوك عبر خط الاقليم الى تركيا، باشراف من قبل شركة "سومو".

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