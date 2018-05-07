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بالصور..  الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتقدم جموع المشيعين للفقيد الشيخ كريم الخاقاني
2018/05/07 | 20:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في اهم الاخبار, محليّات, معرض الصور 1 دقيقة مضت 0 زيارة

تقدم ممثل المرجعية الدينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الاثنين، جموع المشيعين لجثمان الفقيد الشيخ كريم الخاقاني آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي بالصحن الحسيني الشريف.

2018-05-07

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