بيرقدار يصدر توضيحاً بشأن مقتل زرزور في الموصل

2018/05/07 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الاثنين، ان جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زروزور جنائية ولا تتصل بالجرائم الإرهابية.

وقال بيرقدار في بيان ورد لشفق نيوز ان "التحقيقات الأولية للجريمة التي اودت بحياة المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور المرشح والعضو في التجمع المدني كشفت عدم صلتها بالجرائم الإرهابية ".

وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى أن "الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية"؛ مؤكدا أن "نجل الضحية اعترف بقتله اباه لاسباب تتعلق بخلافات عائلية".

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