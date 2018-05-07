2018/05/07 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-05-07 الساعة 20:03 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

كشف مسؤول في قطاع النفط العراقي إن شركة نفط الشمال الحكومية وقعت يوم الاثنين اتفاقا مع شركة بي.بي لتطوير حقل كركوك الشمالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن " شركة نفط الشمال الحكومية وقعت يوم الاثنين اتفاقا مع شركة بي.بي لتطوير حقل كركوك الشمالي".

وأضاف أن "الاتفاق جرى توقيعه في مدينة البصرة جنوب العراق".

وأجرت شركة النفط البريطانية "بي بي"محادثات مع وزير النفط جبار اللعيبي تهدف إلى تعزيز إنتاج حقول النفط في كركوك بعد أسبوع من استعادة سيطرة القوات العراقية على المدينة من الاحزاب الكردية.



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