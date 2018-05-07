القضاء: قاتل المرشح { زرزور} هو نجله {موسع}

2018/05/07 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مجلس القضاء الاعلى ان جريمة مقتل المرشح عن تحالف الوطنية {فاروق محمد زرزور} هي جنائية و لا تتصل بالجرائم الإرهابية.وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "التحقيقات الأولية للجريمة التي اودت بحياة المرشح عن تحالف الوطنية {فاروق محمد زرزور} المرشح والعضو في التجمع المدني كشفت عدم صلتها بالجرائم الإرهابية".وأضاف أن "الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية" ؛ مؤكدا أن "نجل الضحية اعترف بقتله أباه لأسباب تتعلق بخلافات عائلية".وكانت مصادر أمنية في محافظة نينوى، أفادت اليوم الاثنين، بأن المرشح في الانتخابات {فاروق محمد زرزور} قتل بعد أن إقتحام منزله من مسلحين في قرية اللزاكة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل.وفاروق محمد زرزور مرشح عن القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي، وقام المهاجمون بقتله ليلاً بالسكاكين قبل أن يلوذوا بالفرار، بحسب ما أعلنت المصادر.وأدان علاوي بشدة الجريمة وطالب السلطات بفتح تحقيق عاجل فيها وكشف ملابساتها.وقال في بيان ان "هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مسلسل ممنهج, وان العملية الانتخابية والسياسية بوجود هذه الفوضى وصلت الى مستوى متدني من الابتذال والحملات المشبوهة التي تقوم على الرياء والكذب, وصولا الى عمليات الاستهداف المتكررة".انتهى

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