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نيجيرفان البارزاني: يجب عدم نقل المشاكل الداخلية في إقليم كوردستان إلى بغداد
2018/05/07 | 20:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التوزيع العادل للإيرادات

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