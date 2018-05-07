سلة الشرطة تهزم النفط وتؤجل حسم الدوري

2018/05/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



تمكن فريق الشرطة من تحقيق فوز مثير، الاثنين، على غريمه النفط، وذلك ضمن مباريات حسم لقب الدوري السلوي للموسم الحالي.

وحقق فريق الشرطة الفوز على النفط بفارق نقطتين، وبنتيجة 80 مقابل 78 نقطة.

وبهذه النتيجة تأجل حسم الدوري الى المباراة المقبلة، علما ان النفط يمتلك فوزين على الشرطة وهو بحاجة الى فوز واحد، بينما بات الشرطة بحاجة الى فوزين لخطف لقب الدوري الممتاز.انتهى أ د

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