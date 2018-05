القضاء الأعلى: جريمة مقتل المرشح فاروق زرزور “جنائية” وليست ارهابية

2018/05/07 | 20:30

أكد المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، الاثنين، ان “جريمة” مقتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور جنائية “ولا تتصل بالجرائم الإرهابية”.

وقال بيرقدار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “التحقيقات الأولية للجريمة التي اودت بحياة المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد زرزور المرشح والعضو في التجمع المدني كشفت عدم صلتها بالجرائم الإرهابية”.

وأضاف المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى أن “الجريمة حصلت نتيجة خلافات عائلية”، مؤكدا أن “نجل الضحية اعترف بقتله اباه لاسباب تتعلق بخلافات عائلية”.

