2018/05/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزارة النفط تعلن توقيع عقد مع شركة Bp لتطوير حقول كركوك

07/05/2018 20:04:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد

اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة Bp العالمية لتطوير حقول محافظة كركوك.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع)، إن "وزير النفط جبار علي اللعيبي وقع في حفل اقامته الوزارة عقد تطوير حقول كركوك بين شركة نفط الشمال وشركة Bp العالمية".

وأضاف جهاد أن "الهدف من هذا العقد هو تطوير حقول محافظة كركوك ووضع الخطط اللازمة لزيادة الانتاج منها"، موضحاً أن "شركة Bp ستقوم بإجراء المسوحات الفنية والجيولوجية وتقييم فني وعلمي شامل للحقول والآبار والمنشآت والانابيب النفطية وذلك بهدف وضع الحلول اللازمة لمعالجة المشاكل الفنية والعمل على تطوير وزيادة الانتاج والاستثمار الامثل للغاز المصاحب".

وتابع جهاد أن "وزارة النفط حريصة على تطوير الصناعة النفطية في كركوك واستئناف نشاطها بقوة"، مشيراً الى أنها "تعمل على النهوض بها وتطوير منشآتها التي تضررت بفعل الظروف والتحديات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع في المحافظة خلال السنوات الماضية".

وكشفت وزارة النفط، في (4 ايار 2018)، عن عزمها توقيع عقد مع شركة Bp العالمية لتطوير حقول محافظة كركوك.

ت:ح.ك

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