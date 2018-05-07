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النفط تعلن توقيع عقد مع شركة Bp لتطوير حقول كركوك
2018/05/07 | 20:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة Bp العالمية لتطوير حقول محافظة كركوك.وتابع جهاد أن "وزارة النفط حريصة على تطوير الصناعة النفطية في كركوك واستئناف نشاطها بقوة"، مشيراً الى أنها "تعمل على النهوض بها وتطوير منشآتها التي تضررت بفعل الظروف والتحديات الأمنية وعدم استقرار الأوضاع في المحافظة خلال السنوات الماضية".

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