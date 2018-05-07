العملات الإلكترونية تخسر 36 مليار دولار في 24 ساعة

2018/05/07 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على معظم العملات الإلكترونية خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتتجاوز خسائرها الـ36 مليار دولار في 24 ساعة تقريباً.

وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت القيمة السوقية لكافة العملات الإلكترونية إلى مستوى 435.564 مليار دولار مقارنة مع مستوى 472.268 مليار دولار المسجلة في تعاملات أمس.

وبلغت خسائر العملات الافتراضية 36.7 مليار دولار في حوالي 24 ساعة.

وتعرضت العملات الرقمية إلى انتقادات سلبية، حيث وصفها الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" بـ"سم الفئران" في حين راهن مؤسس مايكروسوفت "بيل جيتس" على انهيار قيمة "البيتكوين".

وخلال نفس الفترة، تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 1.8% لتهبط إلى مستوى 9391.76 دولار.

كما انخفضت عملة "الإيثريوم" بنحو 6.8% لتتراجع إلى مستوى 729.58 دولار.

أما ثالث أكبر عملة إلكترونية، فتراجعت بأكثر من 4.7% لتسجل مستوى 0.8276 دولار.

وشهدت عملة "البيتكوين كاش" هبوطاً بنسبة تزيد عن 5.4% لتسجل 1625.94 دولار.

في حين خالفت عملة "إيه.أو.إس" الاتجاه السائد بالارتفاع بنحو 2.5% لتصل إلى 18.19 دولار، لتحافظ على مكانتها في المرتبة الخامسة.

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