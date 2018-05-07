تمديد فترة تسلم بطاقات  الناخب الالكترونية الى يوم الخميس المقبل

2018/05/07 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع أكد الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي، اليوم الاثنين، تمديد فترة تسليم بطاقات الناخب الالكترونية.واضاف التميمي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ان “مجلس المفوضين قرر تمديد فترة تسليم بطاقات الناخب الالكترونية لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 10 /5 /2018 “.لافتا الى ان “هذا التمديد جاء لاعطاء الفرصة […]

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