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55 نائبا بالكنيست يوافقون
2018/05/07 | 20:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 7 مايو/ أيار بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون يقضي بخصم المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وذوي القتلى الفلسطينيين من المستحقات المالية الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة من عائدات الضرائب على الواردات الفلسطينية.

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