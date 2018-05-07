حفتر يعلن ساعة الحسم لتحرير درنة

2018/05/07 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الاثنين 7 مايو/ أيار، ساعة الحسم لتحرير منطقة درنة الليبية من الإرهابيين.

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