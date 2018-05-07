الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


احباط محاولة اختطاف طفلة من منطقة البلديات في بغداد
2018/05/07 | 21:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2018-03-19 08:33:43Z | | ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿµÚ6ÿ

المعلومة/ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، احباط محاولة اختطاف طفلة بعمر 7 اعوام من منطقة البلديات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من استخبارات اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة خطف طفلة بعمر 7 سنوات في منطقة البلديات ببغداد”.

واضافت ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على اثنين من الخاطفين، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

انتهى 25ن

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2018/05/3201819113343110437005-696x464
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة اختطاف طفلة من منطقة البلديات في بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة اختطاف طفلة من منطقة البلديات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عملة الأرجنتين تتراجع رغم رفع سعر الفائدة لمستويات قياسية
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ #رياض حسن محرم - الجانب الصوفى فى حياة خالد محيى الدين
⋙ عمليات بغداد تحبط محاولة اختطاف طفلة بعمر 7 اعوام
⋙ الكمارك تحقق إيرادات تتجاوز الـ 171 مليار دينار في نيسان
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر (4-1)
⋙ في مباراة ماراثونية.. الشرطة يقهر النفط ويؤجل حسم الدوري السلوي (تقرير فيديوي)
⋙ بالصورة.. حادثة في كلاسيكو اسبانيا تبين الروح الرياضية بين الغريمين
الأكثر شيوعا