احباط محاولة اختطاف طفلة من منطقة البلديات في بغداد

2018/05/07 | 21:50

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المعلومة/ بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، احباط محاولة اختطاف طفلة بعمر 7 اعوام من منطقة البلديات في بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوة من استخبارات اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة خطف طفلة بعمر 7 سنوات في منطقة البلديات ببغداد”.

واضافت ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على اثنين من الخاطفين، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.



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