الكمارك تعلن عن ايراداتها لشهر نيسان

2018/05/07 | 21:56

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(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك عن ايراداتها المتحققة لشهر نيسان من هذه السنة ،مبينة انها بلغت (١١٩١٧١١٦٠٠٠٠ ) مائة و تسعة عشرة مليار و مائة و واحد و سبعون مليون و مائة و ستون الف دينار.

واشارت الهيئة الى تجاوز ايراداتها المتحققة لشهر نيسان في العام

الماضي بفارق زيادة بلغت (٩٤٩٧٧٤٤٧٢٥ ) تسعة مليارات و أربعمائة و سبع و تسعون مليون و سبعمائة و اربع و أربعون ألف و سبعمائة و خمسة و عشرون دينار .وذكر بيان الهيئة انها حرصت على تعظيم الإيرادات بشكل كبير و رفد ميزانية الدولة من خلال التأكيد على ترسيم البضائع والقضاء على التهريب والمحافظة على أموال الدولة من الهدر ،

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